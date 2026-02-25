Babu Santana arquitetou plano contra Milena e Ana Paula - Reprodução de Vídeo/ X

Babu Santana arquitetou plano contra Milena e Ana Paula Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 25/02/2026 22:42

Rio - Babu Santana armou um plano para "neutralizar" Ana Paula e Milena no "BBB 26". Na noite desta quarta-feira (25), o brother foi até o Quarto Sonho de Voar e propôs uma aliança com os rivais Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Gabriela, Jordana e Marciele.

"Quero propor uma coisa para todo mundo aqui. Ana Paula e Milena já deu, né?", disse Babu. "A gente já tinha percebido que vocês estavam um pouco de saco cheio", apontou Jordana. "Está demais, só tem porque tem embate, ficam batendo. Hoje eu fiquei observando, quando a cunhã gritou, ninguém segura e é por isso que tem devolutiva", completou o veterano.

Enquanto Solange Couto vigiava a porta do cômodo, o ator explicou a ideia de ignorar as participantes já esperando uma reação delas. "É por isso que eu vim aqui. Se não conseguir, eu tenho uma estratégia. É vir para debaixo do edredom e se cobrir. Se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão. Se der no saco e não conseguir, vem pra cama, deitar, e elas que arquem com as consequências delas."

Os brothers presentes no quarto aceitaram a sugestão de Babu Santana. "Eu super topo", respondeu Marciele. "Eu também", afirmou Jordana. "Eu topo também", completou Jonas.

Babu foi até o Quarto Sonho de Voar para fortalecer com os demais a ignorarem Ana Paula e Milena.



Sinto cheiro das meninas contra todos da casa, preparados, bonde? #TeamRenault #BBB26 pic.twitter.com/oOVLddwAuB — Ana Paula Renault (@anapaularenault) February 26, 2026

Revolta nas Redes

O movimento dos participantes contra Milena e Ana Paula virou assunto no X, antigo Twitter, e os internautas criticaram a tentativa de tirar as amigas do programa por meios que não sejam a indicação ao paredão. As hashtags "Expulsão não é estratégia", "Toma providência BBB", "Produção chama atenção" e "Tadeu precisa intervir" se tornaram os assuntos mais comentados da rede social.

"Não podemos esperar até domingo ou terça feira, será tarde demais, vamos nos movimentar agora", comentou uma internauta. "Pra quem queria entender o que é jogo sujo: é isso ai, tentar induzir as pessoas a serem expulsas", explicou outro. "Toma vergonha, 'Big Brother Brasil'. Produção, acorda e chama atenção", pediu um terceiro.

