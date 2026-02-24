Babu Santana rompeu aliança com Juliano Floss - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 24/02/2026 18:03

Rio - Babu Santana conversou com Juliano Floss na tarde desta terça-feira (24) e comunicou o término da aliança no jogo com o brother. O ator contou que não vai mais participar das estratégias e combinações de votos do antigo grupo.

"Então, vou pular do barco. Não vou mais combinar voto, não quero mais trocar ideia de jogo com a galera, principalmente a galera do quarto ali. Te amo, jamais participarei de uma ação pra votar em você. Fiquei muito triste aquela coisa de ter me chamado de 'chato pra caramba', e eu acho que uma forma de não te encher o saco é não ficar falando mais de jogo", disse ele.

O influenciador relatou o desconforto com desentendimento ocorrido após a formação do paredão. "Brigar com quem a gente não gosta é tranquilo aqui dentro, um monte de gente que eu não gosto eu brigo e fico com a consciência tranquila. Mas me deixou mal, ontem eu não consegui nem falar sobre porque eu não queria brigar de novo."

Babu, que já reclamou do comportamento de Ana Paula Renault com os aliados, abriu o jogo sobre a situação para Juliano. "E eu acho saudável que você mantenha suas opiniões. Eu tô saindo fora porque eu não tô achando um ambiente saudável, não tô curtindo a Ana Paula e também não quero influenciar ninguém a nada", afirmou.