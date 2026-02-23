Alberto Cowboy detonou comportamento de Ana Paula - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 23/02/2026 20:18

Rio - Alberto Cowboy criticou Ana Paula em conversa na área externa da casa do "BBB 26", nesta segunda-feira (23). Jonas Sulzbach comentava a expectativa de receber o mesmo carinho de quando participou de outra edição do programa quando o empresário mencionou a jornalista, com quem discutiu mais cedo

"Isso é muito legal, porque tem muita gente vazia, como é o caso dela. Ela é vazia, mimadinha, filhinha de papai, que ficou ali na redoma dele o tempo todo e, quando saiu, saiu querendo causar. Ela decidiu ser aqui, em rede nacional, o jeito que ela é lá fora. Ela deve ter um grupo de amigas, mas deve ser antipatizada no condomínio. [...] Ela não é agradável", disparou o brother.

Maxiane afirmou que a veterana está diferente de como era na primeira semana de confinamento, mas Alberto revelou não pensar da mesma forma. "Eu não vi nada de diferente. Ela chegou esperando ver: 'com quem eu vou começar?'", discordou.