Chaiany, Maxiane e Milena estão no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O 6º paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (22). Chaiany, Maxiane e Milena estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguirem no jogo em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões. Uma delas deixa o reality show nesta terça-feira (24).
Anjo da semana, Chaiany - que já estava no paredão devido a dinâmica Duelo de Risco - imunizou Gabriela. O líder Jonas indicou Milena. "Porque ela já deixou declarado também que eu sou prioridade para ela", justificou. Alberto Cowboy foi o mais votado da casa e integrou a berlinda. 
Chaiany recebeu direito ao contragolpe, e puxou Maxiane. Já Cowboy usou o poder que comprou na "Máquina do Poder" e impediu Chai de disputar a Prova Bate e Volta. Com isso, Maxiane e o empresário participaram da dinâmica, que envolvia mira. Alberto levou a melhor e escapou do paredão. 