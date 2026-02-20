Samira se mudou para o Quarto Sonho de Eternidade - Reprodução de Vídeo/X

Publicado 20/02/2026 18:10

Rio - Samira se mudou para o Quarto Sonho de Eternidade do "BBB 26" após a saída de Babu Santana do cômodo . A atendente de bar organizou as malas na tarde desta sexta-feira (20) e vai dividir o espaço com Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault.

Antiga moradora do Quarto Sonho de Voar, a sister se desentendeu com Jordana no último sincerinho e os participantes tiveram que intervir na discussão. A proximidade com Ana Paula Renault, que acolheu a colega após indicação ao paredão, motivou a troca.

Já o ator deixou o cômodo por conta de irritações com Milena e Ana Paula. "Eu quero estar em um lugar que eu tenho autonomia para arrumar minhas coisas e arrumar minha cama sem incomodar e ter arrumar briga que não precisa", justificou Babu.