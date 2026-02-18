Léo Santana vai levar o clima de Carnaval para o ’BBB 26’ - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2026 22:47

Rio - O Carnaval do "BBB 26" segue até sexta-feira (20) quando Léo Santana cantará grandes sucessos da temporada de verão. O GG da Bahia chega à casa mais vigiada do Brasil numa entrada inusitada, saindo de surpresa de dentro de um elemento cenográfico. Entre os números escolhidos estão os hits "Desliza" e "Marquinha de Fitinha".

A noite temática contará com uma decoração vibrante, colorida e que ressalta a brasilidade. Para trazer ainda mais realismo, elementos como confete, serpentina, estandartes, máscaras e instrumentos de samba vão compor a área externa da casa. O bar onde os jogadores poderão montar seus drinks terá formato de trio elétrico; já a pista de dança representará um coração pulsante. Broches, glitter e iluminador vão ser disponibilizados na festa para completar os looks carnavalescos.

Uma câmera especial com sensor vai captar os movimentos dos confinados, projetando em um LED suas silhuetas enquanto dançam. No cardápio, haverá itens como bauru, acarajé, empadão goiano, pastel, salpicão e baião de dois, além de bolo de rolo e sobremesa de tapioca. Entre as bebidas, caipivodkas de frutas diversas e gin tônica.