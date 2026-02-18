Léo Santana vai levar o clima de Carnaval para o ’BBB 26’Reprodução/Instagram
Léo Santana comanda festa de sexta-feira do 'BBB 26'
Cantor vai levar clima de folia para casa mais vigiada do Brasil
Léo Santana comanda festa de sexta-feira do 'BBB 26'
Cantor vai levar clima de folia para casa mais vigiada do Brasil
BBB 26: Gabriela e Jordana discutem por causa de brigadeiro
'Faço questão de comer', afirmou a advogada
BBB 26: Babu Santana reclama de Milena: 'Uma coisa é ser solicita, outra é ser invasiva'
Ator demonstrou insatisfação com alguns comentários feitos pela sister
No 'BBB 26', Ana Paula expõe fim da amizade com Munik Nunes: 'Virou outra pessoa'
Jornalista e a campeã do 'BBB 16' contaram relações; entenda
'BBB 26': Alberto Cowboy conquista poder no jogo que pode mexer no Paredão
Veterano escolheu a caixa premiada e poderá usar vantagem no domingo (22)
Eliminado do 'BBB 26', Marcelo se surpreende com comentários de Maxiane e Marciele: 'Chocado'
Médico desabafou durante o 'Bate-Papo BBB', da TV Globo, nesta terça-feira (17)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.