Gabriela e Jordana - Reprodução de vídeo / TV Globo

Gabriela e JordanaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/02/2026 20:48

Rio - Gabriela e Jordana discutiram por causa de brigadeiro, nesta quarta-feira (18), na área externa da casa do Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A paulista foi até a piscina e questionou se os outros brothers, Jonas, Marciele, Cowboy, Jordana e Jonas, iriam comer o doce, mas a advogada fez questão do docinho.





"Claro que eu vou. Esse leite condensado eu nem comi. Vocês fizeram brigadeiro, eu quero. Faço questão de comer, sim", destacou a brasiliense. A estudante de psicologia se irritou: "O outro morango todo mundo comeu e eu dei estaleca a mais. Eu não comi sozinha o morango". Jordana tá tretando com Gabi por causa de um brigadeiro

BBB 100% raiz #BBB26



pic.twitter.com/Db0x0qXJcS — Bic Müller (@bicmuller) February 18, 2026 "Tem uma lata fechada. Eu tinha dado 50 estalecas a mais, lembra? Para comprar o morango, mas eu dividi. Tem uma lata de leite condensado cheia e a metade daquela outra eu já tinha usado no brigadeiro. O restinho que tem de brigadeiro, vocês vão comer?", questionou Gabi."Claro que eu vou. Esse leite condensado eu nem comi. Vocês fizeram brigadeiro, eu quero. Faço questão de comer, sim", destacou a brasiliense. A estudante de psicologia se irritou: "O outro morango todo mundo comeu e eu dei estaleca a mais. Eu não comi sozinha o morango".

Momentos depois, Jordana conversou com Gabi sobre a situação no quarto Sonho do Grande Amor. "Se eu me expressei mal, não entendi o que você quis dizer. Pode usar o leite condensado para fazer o brigadeiro. Eu estava pensando de usar para gente fazer uma receita, mas vi que creme de leite só tinha dois. Não vai ter como fazer", explicou.

Gabriela se justificou: "Só fiquei com raiva porque queríamos comer mais brigadeiro e tinham vocês para comer. Se podia terminar de comer aquele brigadeiro e depois tinha outra lata de leite condensado para fazer mais brigadeiro. Foi isso, não dava para fazer outra coisa. Eu já estou estressada, mas me desculpa".

Jornada também se desculpou com a sister. "Eu também já me estressei com coisas da cozinha, me desculpa se falei de uma forma errada". Por fim, as duas se abraçaram.