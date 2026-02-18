Eliminado do ’BBB 26’, Marcelo se surpreende com comentários de Maxiane e Marciele: ’Chocado’Reprodução / Instagram

Rio - Quinto eliminado do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, Marcelo se surpreendeu ao ver comentários feitos por Maxiane e Marciele, durante o "Bate-Papo BBB", desta terça-feira (17). Em tom de desabafo, o médico rebateu as críticas e afirmou que nunca falou sobre elas durante o confinamento.
Marcelo participa do 'Bate-Papo BBB', da TV Globo, após ser eliminado do reality - Reprodução de vídeo / X
Eliminado do 'BBB 26', Marcelo se surpreende com comentários de Maxiane e Marciele: 'Chocado' - Reprodução / Instagram
"Estou chocado porque o público em geral viu que eu não falava delas", iniciou o ex-BBB, em conversa com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Em seguida, explicou o motivo de ter ficado mais perto do grupo adversário - que tinha Ana Paula Renault - do que do delas.
"Em todo o momento, e eu até falei no quarto para a Ana Paula, de como eu me sentia... Deixei muito claro no meu raio-X, falei com o Breno e até com elas mesmas, que eu estava com aquele grupo, mas não estava com Ana Paula. Porque eu sei o que a Ana Paula fez", disse ele.
"Mas eu não deixaria de estar naquele grupo que tinham pessoas que eu gostava mais [...] para estar num grupo que não gostava. Porque o quarteto da gente, até com Samira e Jordana, foi se desfazendo porque cada um foi criando laços em outros grupos", concluiu o médico.
Marcelo deixou o reality show com 68,56% da média de votos do público. Ele levou a pior no paredão contra Solange Couto e Samira. Com isso, deixou a disputa pelo prêmio de mais de R$ 5 milhões da casa mais vigiada do Brasil.