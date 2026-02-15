Marcelo, Solange Couto e Samira estão no paredãoReprodução de vídeo

Rio - O domingo de carnaval foi de fortes emoções no "BBB 26", da TV Globo, com a formação de mais um paredão. Marcelo, Solange Couto e Samira estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguir em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões do reality show. Um dos participantes será eliminado na próxima terça-feira (17). 
Anjo da semana, Gabriela imunizou Chaiany. O líder Jonas indicou Marcelo. "A gente já teve algumas situações aqui, mas acho que a principal foi um momento em que ele me chamou de falso numa situação que ele nem entendeu direito. Para mim, falsidade é uma coisa muito pesada e eu sei que não sou uma pessoa falsa. E também pelo fato de já ter me colocado no Paredão. Então por esses motivos eu coloco o Marcelo", justiicou. O médico reagiu: "Você é um covarde" , declarou o médico.
Jordana e Samira foram as mais votadas pela casa, com 10 e 3 votos, respectivamente. Elas se juntaram a Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto, que foram emparedados por não entrarem em consenso na dinâmica Bloco do Paredão, na prova Bate e Volta. 
Alberto, Breno e Jordana levaram a melhor na dinâmica e escaparam da berlinda. Com isso, Marcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão. 

 
