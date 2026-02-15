Marcelo, Solange Couto e Samira estão no paredãoReprodução de vídeo
BBB 26: Marcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão
Um dos participantes será eliminado na próxima terça-feira (17)
Gabriela e Chaiany saem do 'BBB 26' para assistir desfiles na Sapucaí
Estudante recebeu presente após vencer Prova do Anjo
BBB 26: Samira viraliza por chororô em prova e ida ao paredão
Atendente de bar desabafa com brothers: 'Me ferrei'
BBB 26: Marciele detona Jonas Sulzbach: 'Arregão'
Cunhã critica postura do influenciador nas brincadeiras com Ana Paula
BBB 26: Marcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão
Um dos participantes será eliminado na próxima terça-feira (17)
BBB 26: Líder, Jonas Sulzbach admite dúvida sobre quem indicar ao paredão
Influenciador digital conversou com Jordana na tarde deste domingo (15)
Edilson Capetinha quebra silêncio após ser expulso do 'BBB 26': 'Poderia ter reagido diferente'
Ex-jogador tranquiliza fãs e agradece apoio que tem recebido