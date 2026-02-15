Simone Mendes anima e emociona participantes na festa do ’BBB 26’ - Reprodução de vídeo / X

Publicado 15/02/2026 07:30

Rio - Simone Mendes levou o sertanejo para "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite deste sábado (15). A 'Coleguinha' - como é carinhosamente chamada pelos fãs - animou e emocionou os participantes do reality com hits da carreira.

O repertório estrelado da artista contou com as canções "Regime Fechado", "Dois Fugitivos", "P do Pecado" e "Erro Gostoso", além de "Evidências", sucesso eternizado pela dupla Chitãozinho e Xororó. Além disso, Simone se empolgou e encerrou a apresentação descendo no escorredor, que dava numa piscina de bolinhas.