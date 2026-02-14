Edílson Capetinha empurra Boneco durante discussão no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo
A confusão começou quando Leandro entrou no quarto e acendeu a luz, o que incomodou Edilson, que dormia no momento. “Eu estou dormindo, vai tomar no c*. Não está vendo?”, reclamou o ídolo do Corinthians. Boneco rebateu: “Qual o problema? O quarto é coletivo”.
O clima esquentou rapidamente. “Está tirando essa onda porque está aqui dentro, lá fora teria tomado ‘um pau’”, disse Edílson. “Fuleiro é você”, repetiu o ex-jogador no momento em que tocou o rosto do baiano. Incomodado, Leandro reagiu: “Vai ficar me agredindo de graça? Me largue! Seu fuleiro. É porque eu estou aqui dentro, né?”. Edílson insistiu: “Lá fora, você toma um pau”.
A discussão só terminou após a intervenção de Babu Santana, que entrou no quarto e separou os dois para evitar que o confronto se agravasse.
O episódio gerou repercussão imediata nas redes sociais. No X (antigo Twitter), internautas classificaram a atitude como agressão e cobraram um posicionamento da produção. Vale lembrar que o regulamento do programa prevê desclassificação em casos de agressão física, assédio sexual ou manifestações discriminatórias. Até o momento, a direção do reality não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.
Gente? Edilson agrediu Leandro DUAS VEZES. O que é isso????? Que absurdo. #BBB26— Bella (@bellalis__) February 14, 2026
