Edílson Capetinha empurra Boneco durante discussão no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 14/02/2026 08:11 | Atualizado 14/02/2026 08:14

Rio - Uma discussão entre Edilson Capetinha e Leandro Rocha, conhecido como Boneco, marcou a madrugada deste sábado (14) no "Big Brother Brasil 26". A troca de ofensas ocorreu em um dos quartos da casa e terminou com um gesto físico do ex-jogador, que empurrou o rosto do participante do grupo Pipoca com a mão.



A confusão começou quando Leandro entrou no quarto e acendeu a luz, o que incomodou Edilson, que dormia no momento. “Eu estou dormindo, vai tomar no c*. Não está vendo?”, reclamou o ídolo do Corinthians. Boneco rebateu: “Qual o problema? O quarto é coletivo”.



O clima esquentou rapidamente. “Está tirando essa onda porque está aqui dentro, lá fora teria tomado ‘um pau’”, disse Edílson. “Fuleiro é você”, repetiu o ex-jogador no momento em que tocou o rosto do baiano. Incomodado, Leandro reagiu: “Vai ficar me agredindo de graça? Me largue! Seu fuleiro. É porque eu estou aqui dentro, né?”. Edílson insistiu: “Lá fora, você toma um pau”.



A discussão só terminou após a intervenção de Babu Santana, que entrou no quarto e separou os dois para evitar que o confronto se agravasse.



O episódio gerou repercussão imediata nas redes sociais. No X (antigo Twitter), internautas classificaram a atitude como agressão e cobraram um posicionamento da produção. Vale lembrar que o regulamento do programa prevê desclassificação em casos de agressão física, assédio sexual ou manifestações discriminatórias. Até o momento, a direção do reality não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

