Milena suja itens de CowboyReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Milena se revoltou após ser eliminada por Alberto Cowboy, o Mestre da rodada, da prova do líder de resistência, na manhã desta sexta-feira (13). A recreadora infantil foi às lágrimas e desabafou com Ana Paula. Ela, ainda, desarrumou a cama de seu rival no jogo e sujou alguns itens pessoais dele, como chinelo, bota e roupas. 
fotogaleria
Milena suja itens de Cowboy - Reprodução de vídeo
Milena suja itens de Cowboy - Reprodução de vídeo
Milena suja itens de Cowboy - Reprodução de vídeo
"Eu odeio o Cowboy. Ele me tirou da prova, que idiota. Ele fala que não é marcação comigo, ele brigou com o Babu (...) e na hora de eliminar alguém, ele me elimina", resmungou ela, em conversa com Ana Paula, que a aconselhou a tomar banho. 
Irritada, tia Milena foi até o quarto que Cowboy e desarrumou a cama do brother. Ela também sujou algumas peças de roupa e sapatos dele, já que estava coberta de 'meleca' devido a uma das consequências da prova. "Você acha que está mexendo com quem? Olha, a meia branquinha. Idiota". 
Logo após se acalmar e tomar banho, Milena reconheceu que o que fez foi errado e arrumou as coisas de Cowboy. "Estou arrumando, porque eu não gostaria que fizessem comigo. Fizeram com a minha blusa e eu não gostei... Eu estava com muita raiva, agora não estou com raiva. 