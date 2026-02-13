Milena suja itens de Cowboy - Reprodução de vídeo

Milena suja itens de CowboyReprodução de vídeo

Publicado 13/02/2026 08:57

Rio - Milena se revoltou após ser eliminada por Alberto Cowboy, o Mestre da rodada, da prova do líder de resistência, na manhã desta sexta-feira (13). A recreadora infantil foi às lágrimas e desabafou com Ana Paula. Ela, ainda, desarrumou a cama de seu rival no jogo e sujou alguns itens pessoais dele, como chinelo, bota e roupas.

fotogaleria

"Eu odeio o Cowboy. Ele me tirou da prova, que idiota. Ele fala que não é marcação comigo, ele brigou com o Babu (...) e na hora de eliminar alguém, ele me elimina", resmungou ela, em conversa com Ana Paula, que a aconselhou a tomar banho.

Milena desabafa com Ana Paula após ser eliminada por Alberto Cowboy : "Ele me tirou da prova, que idiota. Ele fala que não é marcação comigo, ele brigou com o Babu (...) e na hora de eliminar alguém, ele me elimina." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/rSXDvJeWnO — Big Brother Brasil (@bbb) February 13, 2026

Irritada, tia Milena foi até o quarto que Cowboy e desarrumou a cama do brother. Ela também sujou algumas peças de roupa e sapatos dele, já que estava coberta de 'meleca' devido a uma das consequências da prova. "Você acha que está mexendo com quem? Olha, a meia branquinha. Idiota".

Logo após se acalmar e tomar banho, Milena reconheceu que o que fez foi errado e arrumou as coisas de Cowboy. "Estou arrumando, porque eu não gostaria que fizessem comigo. Fizeram com a minha blusa e eu não gostei... Eu estava com muita raiva, agora não estou com raiva.