Jonas toma banho pelado no 'BBB 26' - Reprodução de vídeo

Publicado 12/02/2026 08:24

Rio - Nada de sunga! Depois de prometer que tomaria banho pelado caso se tornasse líder no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, Jonas Sulzbach cumpriu com sua palavra, na madrugada desta quinta-feira (12). Sozinho no quarto, o influenciador tirou a roupa e se refrescou no chuveiro.

O momento, claro, não passou despercebido pelos internautas. "O Jonas provando que tudo que ele promete cumpre, Brasil. Eu estou chocada", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Jonas tomou banho pelado. Meu Deus. Os refrescos", disse outro. "Não valeu, não ficou de frente e ainda tomou banho com a luz apagada", disparou uma terceira pessoa.

Durante a festa do líder, Gil do Vigor já havia brincado com Jonas sobre a promessa. "Teve uma promessa...Deixa pra lá", afirmou ex-BBB, com bom-humor, durante uma ação. "Não sei... Valeu Gil", reagiu o influenciador.

Vale lembrar que Jonas ganhou o apelido de "Jonas 22" depois de um vídeo íntimo dele vazar nas redes sociais. Nas imagens, ele mostrava o corpo sarado e media seu órgão sexual com uma fita métrica. Na época, o influenciador digital virou meme.