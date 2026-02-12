Henri Castelli - Reprodução / Instagram

Henri CastelliReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 16:10

Rio - Henri Castelli usou as redes sociais para falar sobre sua vida financeira após deixar o "BBB 26". Durante um passeio de barco nesta quarta-feira (11), no Alabama, nos Estados Unidos, onde mora atualmente, o ator comentou os rumores que circularam na internet sobre uma suposta fortuna milionária.

Ao agradecer as mensagens de carinho pelo aniversário de 48 anos, Henri fez questão de desmentir as especulações. “Vi na internet hoje e estavam dizendo que eu tenho uma fortuna milionária, que eu tenho ilha… Saiu hoje que eu era milionário e que tinha fortuna não sei aonde. Se procurar na minha conta não tem R$ 50”, afirmou.

O ator destacou que não coloca bens materiais como prioridade. “Não importa! A maior felicidade, o maior prêmio está aqui dentro (batendo no coração), com a minha mãe ali, minha família me cuidando e cuidando da minha saúde. Isso realmente importa e não tem preço”, disse.

Henri também falou sobre sua participação no reality da Globo e deixou claro que entrou no programa com um objetivo definido. “A gente aproveita porque tem amigos, família e ralou muito, comeu muita grama e poeira para chegar onde chegou. Mas ainda falta muito a conquistar. Não pretendo ficar parado. Eu não entrei no Big Brother de brincadeira, não. Entrei para ganhar o prêmio. Eu precisava ganhar o prêmio, mas de repente saí. Mas estou feliz e bem, que é o principal”, declarou.

Durante o confinamento, o ator enfrentou crises convulsivas, o que resultou em sua saída do programa. Recentemente, ele contou que segue em tratamento médico, com mudanças na rotina e uso de medicação específica para crises convulsivas parciais pelos próximos três meses.