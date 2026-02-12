Equipe de Chaiany falou sobre denúncias na conta oficial da participante - Reprodução/X

Publicado 12/02/2026 15:21 | Atualizado 12/02/2026 15:30

Rio - Chaiany Andrade falou sobre a possibilidade de deixar o "BBB 26". Na manhã desta quinta-feira (12), a sister conversou com Babu Santana e revelou que um sonho com a filha, Lara, de 9 anos, despertou ainda mais a vontade de apertar o botão da desistência.

Emocionada, Chaiany contou que sonhou com a menina pedindo para que ela voltasse para casa. “Eu sonhei com ela me pedindo para ir embora. Ela me chamando: ‘Vem para casa, vem para casa, mãe’”, relatou, aos prantos.

Babu tentou tranquilizar a participante e trouxe um discurso mais racional sobre o jogo. “Ah, por quê? Vamos ganhar uma casa, um carro, mais 20 mil. Depois você vai embora. Você sonhou, esquece isso. Ela vai esperar porque você vai ganhar mais 100 mil reais, aí você volta. Ou, então, ganhar o programa. São só dois meses, calma”, aconselhou.

Apesar do incentivo, Chaiany seguiu demonstrando insegurança em relação à própria trajetória no reality. “É claro que eu não vou ganhar isso aqui, Babu. Nem jogar eu sei”, desabafou. O ator rebateu: “Por quê? Cada semana muda”.

A sister insistiu nas críticas a si mesma. “Não tenho estratégia nenhuma. Não sou uma boa jogadora. Não sou articulada. Confio demais nas pessoas. Amo as pessoas demais.” Para Babu, isso não seria um defeito. “Mas essa é a sua qualidade aqui”, afirmou.

Chaiany, no entanto, manteve o pessimismo. “Que qualidade? É impossível ganhar isso aqui”, lamentou. “Não vai ser o primeiro dia que vai bater isso”, alertou o ator. “Está batendo isso todo dia”, respondeu ela.

Em tom mais duro, Babu tentou dar um choque de realidade. “Você é forte, mulher. Pelo amor de Deus. Você encarou coisa muito mais difícil da vida, Chaiany. Tá reclamando de encarar uma casa com piscina, máquina de lavar e comida de graça? Ah, parou! É só a falta do pai e da mãe, então pega essa energia e ganha a porra do Anjo! Ganha a porra do Líder”, disparou.

Mais cedo, Chaiany já havia confidenciado a outros participantes que a saudade da filha pesava cada vez mais. “Não tem como ficar aqui sem ganhar prova, sem ver a menina. Não tem como. Eu já não sei jogar isso aqui mesmo, estou sofrendo. Ninguém confia em mim mesmo. Ninguém gosta, finge. Eu só faço merd*”, afirmou.

Até o momento, a sister não tomou nenhuma decisão definitiva sobre deixar o jogo.