Publicado 12/02/2026 07:39 | Atualizado 12/02/2026 11:35

Rio - Sol Vega, de 47 anos, fez a primeira aparição nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (11), depois de ser expulsa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, ela informou que já está em casa e tranquilizou os fãs: "Estou bem, em paz".

"Gente, boa noite. Já estou aqui em casa. Quero agradecer todo o carinho, toda a atenção. Eu estou bem. Amanhã eu volto aqui para falar com vocês e dar mais detalhes da casa. Está pegando fogo aquilo lá… E eu vou falar para vocês quem tá colocando fogo naquilo, que tá terrível. Estou bem, estou em paz", destacou ela.

Horas antes, a equipe de Sol fez uma publicação falando sobre a expulsão dela. "Infelizmente, o BBB 26 acaba para Sol hoje. O que foi um sonho por anos termina aqui de uma forma que não gostaríamos que tivesse acontecido, mas acreditamos que tudo tem um propósito, e um deles foi justamente a Sol ter ganhado vocês — pessoas que se permitiram conhecê-la e a abraçaram como ela é. Obrigada por todo apoio ate aqui! Esperamos que vocês a recebam aqui fora de braços abertos, pois ela tem muito para mostrar. Um novo dia há de raiar!".

Nos comentários, vários famosos demonstraram apoio à ex-BBB. "Sol, te acolhemos com muito carinho e com muito afeto. Há quem te entenda profundamente aqui fora. Conte comigo!", disse Fred Nicácio. "Força Solzinha. Deus sabe o que faz! Você é muito amada!", afirmou Sol. "Ela é luz, ela é um Sol, ela vai voa muiiiito, pois ela é extraordinária!", declarou Anamara.

Entenda

Sol foi desclassificada do "Big Brother Brasil" após avançar contra Ana Paula Renault durante uma discussão acalorada, aos gritos, e dar um “chacoalhão” nela jornalista. A produção analisou as imagens do episódio e anunciou oficialmente a desclassificação para a casa.

"Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada", afirmou o Big Boss.