Publicado 12/02/2026 07:51

Rio - Milena conseguiu cumprir o desafio e ganhou o convite para participar da festa do líder, após ser barrada por Jonas Sulzbach, no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, nesta quarta-feira (14). A integrante do time Pipoca precisou colorir um desenho do brother, seguindo o gabarito.

Mas o retorno não foi fácil. Após concluir a prova, um dummy - como são chamados os assistentes do programa - apontou que ela usou uma cor incorreta. No entanto, Milena justificou, alegando que retirou a pintura errada e coloriu corretamente por cima, convencendo a produção de que não descumpriu nenhuma regra.

"Eu errei e apaguei com papel higiênico e pintei de novo. Mas não tem nenhuma regra falando que não posso apagar. Eu pintei de roxo, apaguei com papel higiênico. E pintei de azul escuro por cima. Está vendo? Eu pintei com papel molhado e papel seco porque giz sai", explicou a recreadora infantil.



O dummy, então, checou novamente a pintura e concordou com um gesto. Em seguida, o "Big Boss" avisou que ela atingiu o objetivo e poderia aproveitar o restante da noite. "Ok. Desafio concluído. Pode voltar para a festa".

E a chegada na festa foi em grande estilo, ao sou de "Rebelde", canção da banda e novelas homônimas que fizeram muito sucesso nos anos 2000. Ao escutarem a música, os aliados logo perceberam o retorno de Milena - que é fã da produção -, e celebraram com gritos e pulos.

"A Tia Milena. Isso é 'Rebelde'? É a Tia Milena", vibrou Ana Paula Renault, que jogou o copo que estava segurando no chão e correu para abraçar a amiga. Em seguida, Milena, Ana Paula, Samira, Chaiany, Babu Santana e Juliano Floss cantaram e dançaram. O momento contagiou até os rivais, que também se divertiram.