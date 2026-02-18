Rio - Babu Santana criticou Milena durante uma conversa com Solange Couto e Chaiany, na área externa da casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na tarde desta quarta-feira (18). O ator reclamou de alguns comentários feitos pela sister e dos pronomes utilizados por ela.
"Meu, minha. Não tem meu e minha aqui. Minha cozinha, meu quarto. Não existe isso. Está me incomodando um pouco. Minha estratégia. Minha cozinha", disparou o Veterano, que seguiu desabafando com as aliadas.
"Eu quero arrumar minha cama, não quero que ela arrume. Não sou Ana Paula. Tenho também minhas mandingas, gosto de ajeitar minha cama... Uma coisa é ser solicita, outra é ser invasiva. Está limpando o chão e colocando mala suja na minha cama?", disse Babu, que se corrigiu. "Na cama que eu durmo".
Aaaah, Babu, que feio! O Babu está incomodado porque a Milena arruma a casa e pergunta quem sujou, já que ela usa os pronomes meu e minha. Ele diz que não é como a Ana Paula e que prefere arrumar a própria cama. Mas ninguém está te impedindo, Babu. Vai lá no quarto e arruma a sua… pic.twitter.com/5CG7j8p88S