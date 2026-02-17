Rio - Ana Paula Renault e Alberto Cowboy discutiram no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, após a sister questionar a quantidade de banhos que o integrante da edição 7 do reality tomou num único dia. O veterano alegou que estava suado depois de cumprir o Castigo do Monstro, na madrugada desta terça-feira (17).
fotogaleria
"Mas veja bem, pense na coletividade. Na moral e nos bons costumes", disse a jornalista. Cowboy retrucou: "Os meus [quatro] banhos não deram um seu. Quer fazer a minutagem?". "Mas você já ficou nervoso? Meu Deus do céu", rebateu Ana Paula. "Não, estou falando numa boa. Eu acho meu banho muito rápido", falou ele.
Ao sair do banheiro, a Veterana conversou com com Milena e Samira sobre a atitude do rival. "Ele tentou fugir querendo falar que tem que ter consciência que ele tem e a gente não".
Ana Paula: “Pense na coletividade e na moral dos bons costumes! Já ficou nervoso? Meu Deus do céu! Ele tomou quatro banhos e quer me cronometrar. Traz o relógio da próxima vez.”
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.