Jordana e Jonas conversam na área externa do BBB 26Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2026 18:15

Rio - Líder da semana, Jonas Sulzbach ainda não definiu seu alvo para o paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, que será formado neste domingo (15). Em conversa com Jordana na área externa da casa, o influenciador digital explicou que está "em dúvida".

Ela, então, questionou se Jonas estava pensando em ajudar Alberto Cowboy, que já está no Paredão por causa da dinâmica do Bloco do Paredão. "Pensando em várias coisas. A Gabi vai imunizar a Chai, né?" Aí eu tenho que ir lá mexer uns pauzinhos", afirmou o brother.

Na sequência, o Veterano revelou seus alvos. "No Babu não vou votar de novo. Tem umas três pessoas que vão estar imunes ou já estão. Solange, Milena e Chai, que também era uma opção. Semana passada era Babu, Juliano e Marcelo. Babu não vou repetir, aí estou pensando agora".