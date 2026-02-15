Jordana e Jonas conversam na área externa do BBB 26Reprodução do Instagram
BBB 26: Líder, Jonas Sulzbach admite dúvida sobre quem indicar ao paredão
Influenciador digital conversou com Jordana na tarde deste domingo (15)
BBB 26: Líder, Jonas Sulzbach admite dúvida sobre quem indicar ao paredão
Influenciador digital conversou com Jordana na tarde deste domingo (15)
Edilson Capetinha quebra silêncio após ser expulso do 'BBB 26': 'Poderia ter reagido diferente'
Ex-jogador tranquiliza fãs e agradece apoio que tem recebido
Simone Mendes anima e emociona participantes em festa do 'BBB 26'
Repertório estrelado da cantora contou com as canções 'Regime Fechado', 'Dois Fugitivos' e mais
'BBB 26': Gabriela é o Anjo da semana; saiba o Monstro
Sister levou a melhor na prova deste sábado (14) e ganhou o poder de imunizar um aliado
'BBB 26': Solange, Cowboy e Breno não entram em acordo e acabam emparedados
Dinâmica de Carnaval previa indicação conjunta, mas impasse levou os três direto à berlinda
'Definitivamente não é pra mim', diz Sarah Andrade ao avaliar eliminação no 'BBB26'
Sister deixou o programa na terça-feira (10) com 69,13% dos votos