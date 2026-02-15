Edilson Capetinha - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 15/02/2026 15:26

Rio - Edilson Capetinha falou pela primeira vez sobre a expulsão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, em uma publicação feita no Instagram, neste sábado (14). O ex-jogador de futebol reconheceu que "poderia ter reagido diferente" durante a briga com Leandro e tranquilou os fãs ao dizer que está em casa e bem.

"Eu quero começar tranquilizando todo mundo que gosta de mim. Eu já estou em casa. Estou bem. Estou com a minha família. Está tudo bem. Eu sei que muita gente ficou preocupada, mandando mensagem, querendo saber como eu estava. E eu só tenho gratidão por esse carinho", iniciou.



"Sobre o que aconteceu… eu lamento a forma como a minha participação terminou. Jamais houve intenção de diminuir, machucar ou desrespeitar ninguém. Quem me conhece sabe dos valores que eu carrego e do respeito que sempre tive pelas pessoas. Foi um momento de tensão dentro de um ambiente de pressão extrema. E eu assumo que poderia ter reagido diferente. A gente aprende todos os dias, inclusive aos 55 anos. O que aconteceu no jogo fica no jogo", continuou.

"Eu não levo mágoa, não levo rivalidade, não levo ressentimento. Levo aprendizado. Sou muito maior que um episódio. Minha trajetória foi construída com respeito, trabalho e superação, e é isso que continua me representando aqui fora. Obrigado a cada pessoa que esteve comigo. Mesmo em meio a erros e acertos, vocês não soltaram a minha mão. Eu me sinto acolhido. Me sinto amado. Agora é seguir em frente, evoluindo como ser humano", concluiu.

Entenda

Edilson Capetinha foi desclassificado do "BBB 26" na manhã deste sábado (14), após se envolver em uma briga com Leandro Boneco que terminou em contato físico dentro da casa. A decisão foi anunciada pela Globo depois da análise das imagens do episódio, que apontaram descumprimento das regras do reality.

