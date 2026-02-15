Marciele critica JonasReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Marciele criticou a postura de Jonas Sulzbach em relação as brincadeiras com Ana Paula Renault em conversa com Alberto Cowboy, Maxiane, Jordana e Gabriela, no Quarto Sonho de Voar do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, neste sábado (15). A cunhã considerou o influenciador digital "arregão". 
"Acho o Jonas cagão várias vezes. Acho muito cagão, arregão. Várias situações ele não sabe. "Minha visão de mulher olhando para ele é que ele arrega em vários momentos ou então ele é burro. É um ou outro. Percebo que, quando ela vem assim, ele já fico todo meio sem graça de saber o que vai falar, o que não vai falar", diz Marciele. 
"Ele quer brincar, só que não sabe brincar com sabedoria", afirmou Cowboy. Maxiane opinou: "Ele quer dar uma trégua com ela, só que ela não quer fazer isso. Ela quer outra coisa. Só o que ela quer, ela faz de uma forma que ele não está entendendo. Ele está caindo". 