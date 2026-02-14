Gabriela é o Anjo da semana do 'BBB 26' Reprodução / TV Globo
A prova teve como base um jogo de tabuleiro e exigiu sorte dos competidores. Ao se consagrar campeã, a sister ficou responsável por indicar um participante ao Castigo do Monstro.
A escolhida foi Alberto Cowboy. A decisão ocorreu após Gabriela relatar que ficou magoada ao ouvir do colega que ela seria “ruim de prova”. O castigo, batizado de “Movendo Areia”, exige que o participante encha baldes com areia e utilize diferentes instrumentos para transportá-lo até o topo, sempre que a música tocar. Caso não cumpra a tarefa dentro do tempo estipulado, Cowboy deverá permanecer no local até concluir a rodada seguinte.
No domingo (15), durante o Presente do Anjo, Gabriela ainda poderá optar entre assistir ao vídeo da família ou abrir mão do momento em troca de conceder uma segunda imunidade na semana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.