Gabriela é o Anjo da semana do 'BBB 26' Reprodução / TV Globo

Publicado 14/02/2026 15:15 | Atualizado 14/02/2026 15:15

Rio - Gabriela venceu a quinta Prova do Anjo do "BBB 26" neste sábado (14) e garantiu o poder de imunizar um participante na próxima formação de Paredão. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, a dinâmica também oferece à vencedora uma escolha extra durante o Presente do Anjo.



A prova teve como base um jogo de tabuleiro e exigiu sorte dos competidores. Ao se consagrar campeã, a sister ficou responsável por indicar um participante ao Castigo do Monstro.



A escolhida foi Alberto Cowboy. A decisão ocorreu após Gabriela relatar que ficou magoada ao ouvir do colega que ela seria “ruim de prova”. O castigo, batizado de “Movendo Areia”, exige que o participante encha baldes com areia e utilize diferentes instrumentos para transportá-lo até o topo, sempre que a música tocar. Caso não cumpra a tarefa dentro do tempo estipulado, Cowboy deverá permanecer no local até concluir a rodada seguinte.



No domingo (15), durante o Presente do Anjo, Gabriela ainda poderá optar entre assistir ao vídeo da família ou abrir mão do momento em troca de conceder uma segunda imunidade na semana.