Jonas Sulzbach conquistou a liderança do ’BBB 26’Globo/ Manoella Mello

O Dia
Rio - Jonas Sulzbach conquistou a liderança do "BBB 26" pela segunda vez consecutiva na noite desta sexta-feira (13) após mais de 23h de prova. O brother disputou com Gabriela e Jordana rodadas de desempate que envolviam habilidade e soma de pontos. 
Jonas Sulzbach venceu Prova do Líder - Reprodução de Vídeo/ X
Rodadas de desempate definiu a liderança - Reprodução de Vídeo/ X
Jonas Sulzbach conquistou a liderança do 'BBB 26' - Globo/ Manoella Mello
"Todo mundo vai jogar da mesma plataforma. Quem fizer mais pontos vai eliminar um adversário. O último que sobrar é o novo Líder do BBB 26", contou Tadeu Schmidt. 
Na primeira etapa, Gabriela fez 10 pontos, Jonas somou 23 e Jornada conseguiu 21. O empresário escolheu eliminar a estudante. Na segunda rodada, o brother alcançou 28 pontos e não foi superado pela advogada que conquistou somente 21. 