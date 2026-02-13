Brothers disputam a prova do líder de resistência - Reprodução de vídeo

Publicado 13/02/2026 07:29 | Atualizado 13/02/2026 16:20

Rio - A prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, é de resistência e já dura mais de 17 horas. Até o momento, 3 participantes seguem na disputa: Gabriela, Jonas Sulzbach e Jordana. Com isso, a dinâmica dos dados terminou e o último a resistir vence a disputa.



Ao todo, 14 participantes já deixaram a prova. Chaiany foi eliminada, assim como Leandro Boneco, Milena, Juliano, Marcelo, Breno e Samira. Já Edilson, Ana Paula Renault, Solange Couto, Babu Santana, Marciele, Maxiane e Alberto Cowboy desistiram.

Na dinâmica, os competidores foram divididos em seis plataformas giratórias. Um deles é o "Mestre da Rodada", que ficará de fora das plataformas durante uma rodada. Essa pessoa em questão deverá jogar dois dados, um azul - da consequência - e um laranja - dado do Mestre, que define uma das seis plataformas -, quando uma mensagem aparecer no telão. A disputa ainda conta com rodadas eliminatórias.

Discussão entre Babu e Alberto

Babu pediu para Cowboy jogar o dado da prova "na moral" e levou uma invertida do empresário durante a madrugada desta sexta-feira (13). "Você é da produção? Jogaram tudo errado até agora e você só vem reclamar comigo? Ah 'colé', meu amigo", disse Alberto, que recordou o jeito que Samira jogou o dado.

"Que Samira? Eu sei de mim, meu parceiro. Eu hein. Se você quer se fazer de bom moço, você precisa entender que tem que ser honesto. Bons moços são honestos", disparou Babu.

Samira, na sequência, se defendeu. "O importante é jogar o dado por cima", reforçou Alberto. Babu debochou: "Me desculpa, eu sou muito maldoso. Eu que sou um homem mau". Cowboy, por fim, rebateu. "Não, você é um homem íntegro. Um homem correto no jogo".

Marcelo x Gabriela

Após Gabriela escolher Marcelo para tomar um banho de gosma, já que sorteou o "dado da consequência", o médico provocou a sister. "Está com medo de comprometer com mais alguém, gata?", quis saber. "Marcelo, eu tenho problema com você mesmo. Tem que ir", respondeu Gabi enquanto ele a mandava ficar "calada". A sister disse que não ficará "quietinha". "Está achando ruim? Volta para casa. Que coisa hein, é um jogo".