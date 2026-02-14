Solange, Cowboy e Breno abrem mão de poder e acabam no ParedãoReprodução / TV Globo
'BBB 26': Solange, Cowboy e Breno não entram em acordo e acabam emparedados
Dinâmica de Carnaval previa indicação conjunta, mas impasse levou os três direto à berlinda
'Definitivamente não é pra mim', diz Sarah Andrade ao avaliar eliminação no 'BBB26'
Sister deixou o programa na terça-feira (10) com 69,13% dos votos
Edilson é desclassificado do 'BBB 26' após empurrar Leandro Boneco
Ex-jogador de futebol acabou se exaltando durante briga com o rival e descumpriu as regras do programa
'BBB 26': Edilson Capetinha empurra Leandro Boneco durante discussão em quarto
Confronto começou após desentendimento por luz acesa
Jonas Sulzbach é o novo líder do 'BBB 26'
Rodada de habilidade garantiu segunda liderança consecutiva do brother
Eliminada da Prova do Líder, Milena desarruma cama e suja itens de Cowboy
Recreadora infantil desabafou com Ana Paula sobre o empresário: 'Que idiota'
