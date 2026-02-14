Solange, Cowboy e Breno abrem mão de poder e acabam no Paredão - Reprodução / TV Globo

Publicado 14/02/2026 12:27 | Atualizado 14/02/2026 12:30

Rio - Alberto Cowboy, Breno Corã e Solange Coutto disputam a permanência no quinto paredão do "BBB 26", formado após uma dinâmica especial de Carnaval realizada na noite de sexta-feira (13). Os três participantes receberam o poder de indicar alguém à berlinda, mas, sem chegar a um consenso, acabaram emparedados.

A dinâmica já havia sido anunciada por Tadeu Schmidt na edição de quinta-feira (12). "Quem pegar a máscara duas caras vai mandar alguém da Xepa para o VIP e alguém do VIP para a Xepa, só não pode escolher ele mesmo ou o líder", explicou o apresentador.

Na sequência, ele detalhou as demais consequências. "Quem pegar a cartola espelhada vai vetar o voto de alguém do próximo paredão; as duas pessoas que pegarem a máscara de madeira e a máscara verde vão entrar em consenso para imunizar uma pessoa, só não podem imunizar eles próprios", disse. "As três pessoas que pegarem a máscara de palhaço, o colar havaiano e o chapéu coco vão entrar em consenso para emparedar uma pessoa. As consequências podem se acumular na mesma pessoa", completou.

Samira foi a primeira a participar da dinâmica. Com a máscara duas caras, ela colocou Ana Paula Renault no VIP e transferiu Edilson Capetinha para a Xepa. Em seguida, Leandro Rocha, o Boneco, ficou com a cartola espelhada e vetou o voto de Alberto Cowboy no próximo paredão.

Juliano Floss e Babu Santana ficaram responsáveis pela imunidade e escolheram proteger Milena Lages. Já na etapa final, Solange, Cowboy e Breno não chegaram a um acordo sobre quem deveria ser indicado e, por isso, os três foram direto para a berlinda.