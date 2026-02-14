Sarah Andrade - Reprodução / Instagram

Rio - Eliminada no quarto paredão do "BBB26", Sarah Andrade usou as redes sociais, nesta sexta-feira (13), para comentar sua saída do reality show da Globo. A participante, que retornou ao programa após já ter integrado a edição de 2021, avaliou a própria trajetória, agradeceu o apoio recebido e afirmou que compreendeu a leitura do público sobre seu jogo.



"Definitivamente, o 'BBB' não é pra mim. Essa é a frase que melhor define esse período para mim. Depois de ir lá pela segunda vez… Ô, gente! Hoje eu parei para me atualizar o que aconteceu", declarou. Segundo Sarah, o contato com o que foi exibido fora da casa ajudou a ampliar sua percepção. "Vi a percepção de jogo de vocês. Vi também as minhas falhas. Quem me acompanhou e torceu por mim, obrigada. Fui coerente com o que eu conseguia enxergar do dia", completou.



A ex-sister ressaltou que o encerramento da participação no reality não representa um ponto final. "O jogo acaba e a vida continua", disse, ao comentar que ainda não assistiu a grande parte dos episódios exibidos após sua eliminação.



Sarah também rebateu rumores de que enfrentaria dificuldades para fechar contratos publicitários depois de deixar o programa. "Aos amantes de fake news, eu estou recebendo propostas de publicidade", afirmou, negando as especulações que circularam nas redes sociais.



A eliminação da sister ocorreu na última terça-feira (10). Ela deixou a casa com 69,13% dos votos, em um paredão disputado com Babu Santana e Sol Vega.