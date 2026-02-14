Sarah AndradeReprodução / Instagram
"Definitivamente, o 'BBB' não é pra mim. Essa é a frase que melhor define esse período para mim. Depois de ir lá pela segunda vez… Ô, gente! Hoje eu parei para me atualizar o que aconteceu", declarou. Segundo Sarah, o contato com o que foi exibido fora da casa ajudou a ampliar sua percepção. "Vi a percepção de jogo de vocês. Vi também as minhas falhas. Quem me acompanhou e torceu por mim, obrigada. Fui coerente com o que eu conseguia enxergar do dia", completou.
A ex-sister ressaltou que o encerramento da participação no reality não representa um ponto final. "O jogo acaba e a vida continua", disse, ao comentar que ainda não assistiu a grande parte dos episódios exibidos após sua eliminação.
Sarah também rebateu rumores de que enfrentaria dificuldades para fechar contratos publicitários depois de deixar o programa. "Aos amantes de fake news, eu estou recebendo propostas de publicidade", afirmou, negando as especulações que circularam nas redes sociais.
A eliminação da sister ocorreu na última terça-feira (10). Ela deixou a casa com 69,13% dos votos, em um paredão disputado com Babu Santana e Sol Vega.
