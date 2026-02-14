Edilson Capetinha é expulso do 'BBB 26' por agredir Leandro Boneco - Reprodução / TV Globo

Edilson Capetinha é expulso do 'BBB 26' por agredir Leandro BonecoReprodução / TV Globo

Publicado 14/02/2026 09:29

Veja o momento do Edilson Capetinha sendo desclassificado do BBB26 após ‘agredir’ o Leandro Boneco pic.twitter.com/VhSQ7iVLDY — Jeje #BBB26 (@jejezaum) February 14, 2026

O episódio aconteceu durante a madrugada, em um dos quartos do confinamento. A confusão teve início quando Leandro subiu ao quarto do andar superior e acendeu a luz, o que incomodou participantes do Camarote. A troca de acusações escalou rapidamente. “Eu estou dormindo, vai tomar no c*. Não está vendo?”, questionou Edilson. “Qual o problema? O quarto é coletivo”, rebateu o participante do grupo Pipoca. “Está tirando essa onda porque está aqui dentro, lá fora teria tomado ‘um pau’”, respondeu o ex-atleta.A discussão prosseguiu com xingamentos. “Fuleiro é você”, repetiu Edilson, momento em que houve o contato físico. “Vai ficar me agredindo de graça? Me largue! Seu fuleiro. É porque eu estou aqui dentro, né?”, reagiu Leandro, com as mãos para trás. “Lá fora, você toma um pau”, insistiu o ex-jogador. Outros participantes intervieram e os dois foram separados por Babu Santana.Nas redes sociais, a repercussão foi imediata, com pedidos de expulsão do participante do Camarote. A desclassificação de Edilson ocorreu três dias após a saída de Sol Vega, que deixou o programa depois de uma briga com Ana Paula Renault. No início da temporada, Paulo Augusto também deixou a atração após um embate com Jonas durante a disputa para atender ao Big Fone.