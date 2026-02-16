Chaiany e Gabriela em camarote suspenso na SapucaíVictor Chapetta/ Brazil News

Rio - Anjo da semana do "BBB 26", Gabriela ganhou um presente especial e vai assistir aos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro neste domingo (15). A estudante abriu um envelope anunciando a novidade e escolheu Chaiany para curtir a folia com ela. 
Gabriela recebeu surpresa por ter vencido Prova do Anjo - Reprodução de Vídeo/ X
Gabriela e Chaiany vibraram com oportunidade de sair da casa do 'BBB' - Reprodução de Vídeo/ X
Sisters do 'BBB 26' acompanharam desfiles do Grupo Especial na Sapucaí - Victor Chapetta/ Brazil News
Chaiany e Gabriela viram o desfile da Portela - Victor Chapetta/ Brazil News
Chaiany e Gabriela em camarote suspenso na Sapucaí - Victor Chapetta/ Brazil News
"Anjo, você vai ganhar uma surpresa que vai além da casa: curtir o Carnaval de um jeito único e o seu prêmio vem dobrado. Escolha agora mais um participante para curtir essa experiência com você. Bora, Chaiany", decidiu a estudante. "É meu primeiro carnaval", afirmou a convidada. "Meu também, eu nunca fui", disse Gabriela.
Vendadas e com fones de ouvido, as participantes foram levadas de van até o camarote suspenso na Marquês de Sapucaí. Elas assistiram ao desfile da Portela. 