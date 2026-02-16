Rio - Anjo da semana do "BBB 26", Gabriela ganhou um presente especial e vai assistir aos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro neste domingo (15). A estudante abriu um envelope anunciando a novidade e escolheu Chaiany para curtir a folia com ela.
"Anjo, você vai ganhar uma surpresa que vai além da casa: curtir o Carnaval de um jeito único e o seu prêmio vem dobrado. Escolha agora mais um participante para curtir essa experiência com você. Bora, Chaiany", decidiu a estudante. "É meu primeiro carnaval", afirmou a convidada. "Meu também, eu nunca fui", disse Gabriela.
