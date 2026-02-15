SamiraReprodução de vídeo

Rio - Samira se tornou um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, na noite deste domingo (15), devido ao chororô durante o programa ao vivo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, e por não entender direito uma fase da prova 'bate e volta', que era um jogo da memória. 
Samira - Reprodução de vídeo
Segunda mais votada pela casa, a sister participou da dinâmica com Solange Couto, Breno, Alberto Cowboy e Jordana para tentar escapar da berlinda. Ela foi bem na primeira fase, mas se embolou na segunda ao entender tardiamente que se tratava de um jogo da memória. Com isso, foi às lágrimas por não conseguir lembrar os pares das imagens.
Na última fase, ela voltou a chorar por disputar com Breno a última chance de escapar do paredão. Logo depois, se emocionou ao descobrir que ia enfrentar Marcelo e Solange na berlinda.  Aos prantos, ela foi consolada por outros brothers. "Eu me ferrei", desabafou a atendente de bar.
O comportamento de Samira repercutiu nas redes sociais. " A Samira toda vez que vai para o paredão fica dando chilique como se fosse uma coitadinha", afirmou um usuário do X. "Morrendo com a Samira entregando muito drama e lágrimas na prova", disse outro. "Ai, não tem como nao rir com o choro da Samira ela é engraçada ao natural", declarou uma terceira pessoa. 
Outros comentários como "Esse choro da Samira é genuíno, ela não tem controle das lágrimas mas ela é cômica. Vai voltar braba do paredão", "Não suporto esse choro da Samira", "Sinceramente não aguento esse choro da Samira aff gente reality tem paredão toda vez ela vai ficar assim", "Samira é muito tristeza (personagem do filme Divertidamente) e "A Samira está parecendo novela mexicana" foram outros comentários publicados na rede social. 
 
 