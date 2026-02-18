Alberto Cowboy - Globo

Alberto CowboyGlobo

Publicado 18/02/2026 12:08 | Atualizado 18/02/2026 12:10

Rio - Alberto Cowboy conquistou uma vantagem importante no jogo durante a dinâmica da Máquina do Poder, realizada na manhã desta quarta-feira (18). O veterano investiu 150 estalecas, escolheu a caixa premiada e assegurou um benefício que pode interferir diretamente na formação do próximo paredão.



Ao optar pela caixa de número 6, a última disponível, Alberto encontrou o Colar do Poder com a mensagem: "No domingo, você vai vetar alguém da Prova Bate e Volta". Com isso, ele terá o direito de impedir um participante de disputar a prova que costuma livrar um emparedado da eliminação, no domingo (22).

Outras participantes participaram da dinâmica e conquistaram itens sem impacto direto no jogo. Jonas Sulzbach passou pela máquina mais de uma vez e recebeu bananadas, língua de sogra, bala de coco e um anel de plástico. Marciele levou um pirulito e, em outra tentativa, um cartão com a mensagem “não ganhou nada”. Leandro Boneco ficou com um dinossauro de plástico e um pacote de balas, enquanto Maxiane recebeu um patinho de borracha.