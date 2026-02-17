Marcelo é o quinto eliminado do 'BBB 26' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Marcelo é o quinto eliminado do 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/02/2026 22:10

Rio - Fim de jogo para Marcelo! O médico foi o quinto eliminado do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta terça-feira (17), com 68,56% da média de votos do público. Ele levou a pior no paredão contra Solange Couto e Samira e, com isso, deixou a disputa pelo prêmio de mais de R$ 5 milhões do reality show.

Marcelo foi recebido pelo Tadeu Schmidt no palco da atração. "Nunca vi a casa com tamanho silêncio com a saída de alguém. Foi muito emocionante. Todo muito mexido", afirmou o apresentador.

Em meio às lágrimas, o médico confessou: "Foi a hora de Deus. Eu sei que ali é um jogo, mas muitas vezes eu me perdi. Me perdi, me achava... mas eu sei que é tudo da vontade de Deus. Mas eu queria ter ficado mais".