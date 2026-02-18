Rio - Uma conversa descontraída no VIP do "Big Brother Brasil 26" trouxe à tona um assunto antigo e ainda sensível. Na manhã desta quarta-feira (18), Ana Paula Renault revelou que não mantém mais amizade com Munik Nunes, vencedora do "BBB 16", no qual a jornalista participou.
O tema surgiu durante um papo entre Ana, Jonas e Gabriela sobre o tempo e as mudanças desde edições anteriores do programa. Ao comentar a própria aparência, Ana Paula ironizou: “Em mim, eu não mudei nada. Nem cor de cabelo eu troco”. Jonas discordou com leveza: “Está um pouco mais calma, eu acho”.
A conversa ganhou outro tom quando Gabriela mencionou Munik. “A Munik tinha 18 [anos], né?”, perguntou. “21”, respondeu Ana Paula. Ao insistir no assunto, Jonas tentou identificar de quem falavam, e a jornalista acabou abrindo o jogo sobre o distanciamento entre elas.
“A que ganhou. Aqui dentro era minha amiga. Saiu, virou outra pessoa”, afirmou, sem entrar em detalhes. A reação foi imediata. “Eita”, resumiu Gabriela.
Jonas ainda tentou confirmar o nome da ex-BBB. “Como é o sobrenome dela mesmo? Uma do cabelo bem preto, certo? Sorrisão grande?”, perguntou. Ana Paula desconversou: “Ah, não me faz pergunta difícil. Não estava nem lembrando o nome dela”.
Relação fora da casa
Após o fim do "BBB 16", Ana Paula e Munik dividiram programas de TV e marcaram presença em eventos. Com o tempo, a proximidade diminuiu. Mesmo assim, Munik convidou a jornalista para seu casamento com Anderson Felício, em 2017. A relação chegou ao fim dois anos depois.
Em 2021, Munik falou publicamente sobre o afastamento e atribuiu o rompimento a uma discussão por telefone, motivada por uma nota publicada na imprensa. “Saiu uma nota sobre o cachê dela no programa e Ana Paula veio me acusar como se eu tivesse plantado aquela nota. Não gostei da forma como ela falou comigo por ligação. E falei que não tinha sido eu. Depois, preferi me afastar”, disse em entrevista ao UOL.
Na mesma ocasião, a campeã do "BBB 16" afirmou que soube por terceiros de críticas feitas ao seu casamento. “Uma pessoa da minha confiança, que estava na mesma mesa que Ana Paula, disse que ela falou mal do meu casamento sentada na mesa. Fiquei horrorizada”, relatou.
Ana Paula também apresentou sua versão, ao negar as acusações e apontar uma decisão estratégica tomada por Munik. “Parece que a assessoria que ela contratou na época disse que não seria bom para a carreira de atriz dela na Globo ter a imagem vinculada a minha. E ela se afastou mesmo”, afirmou.
A jornalista reforçou o incômodo com a situação: “Tenho 40 anos de idade, não tenho uma ex-amiga, nunca me acusaram de falar mal pelas coisas. Não vai ser de Munik que eu vou aceitar esse tipo de coisa. Seria mais honesto ela admitir por que resolveu se afastar. Não dou conta desse tipo de gente”.
