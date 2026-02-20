Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/02/2026 08:54

Rio - A semana do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, promete fortes emoções no jogo. Na sexta-feira (20), os competidores precisarão se comprometer no "Sincerinho", ao montarem seu 'paredão perfeito'. No sábado (21), o temido Big Fone voltará a tocar na casa mais vigiada do país. Já no domingo (22), Alberto Cowboy poderá usar o poder que comprou na "Máquina do Poder".

O apresentador Tadeu Schmidt deu detalhes das dinâmicas no programa ao vivo desta quinta (19). "Amanhã (sexta), a gente vai fazer um Sincerinho na casa. Cada pessoa vai dizer qual é o seu Paredão perfeito, o Paredão que ela adoraria ver. Ou seja, se ela pudesse montar o Paredão completo, quem seriam as três pessoas que ela indicaria. "No sábado tem Prova do Anjo, e à noite, durante o programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. Quem atender, vai escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Desse duelo, uma pessoa vai sair emparedada, e outra vai sair imune", explicou.

"No domingo a gente vai ter uma pessoa imunizada pelo Duelo de Risco, o Anjo imuniza uma pessoa ou duas, caso ele abra mão do vídeo da família. A gente já vai ter um emparedado pelo Duelo de Risco, o Líder empareda mais um, o mais votado pela casa também vai pro Paredão, e o emparedado pelo Duelo de Risco dá um Contragolpe e empareda mais um. Nesse momento entra o poder comprado pelo Alberto Cowboy na Máquina do Poder: ele vai tirar uma pessoa da Prova Bate e Volta. Essa pessoa vai direto pro Paredão. Com isso, duas pessoas jogam a Prova Bate e Volta, uma se salva, e tá formado o Paredão triplo", concluiu o apresentador.

