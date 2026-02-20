Rio - Bom de jogo! Jonas Sulzbach venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 26" pela terceira vez consecutiva, na noite desta quinta-feira (19). Com a vitória, o influenciador digital está imune e pode indicar um participante ao paredão, neste domingo (22).
A primeira fase da prova foi em duplas. Um dos participantes tinha que encher uma bolsa de chopp, subir uma rampa, descê-la escorregando e entregar o saco ao parceiro, que transferia o líquido para um recipiente. Na segunda fase, de maneira individual, cada competidor tinha direito a arremessar três vezes uma bola. Quem pontuasse mais, vencia. Jonas levou a melhor.
Para o VIP, o influenciador elegeu: Alberto Cowboy, Maxiane, Jordana e Gabriela. Sendo assim, estão na Xepa:Marciele, Breno, Milena, Samira, Chaiany, Leandro, Juliano Floss, Solange Couto, Ana Paula Renault e Babu Santana.
Gabriela se revolta
Em coversa com Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Maxiane, Marciele e Jordana, Gabriela disse que não sente prioridade no grupo. O líder, então, afirmou que a prioridade da estudante é Chaiany, que está no lado oposto deles no jogo. "Nós não somos sua prioridade. A prioridade é lá", afirmou.
Gabi se irritou: "Não é lá. É a Chay. Você está querendo jogar uma coisa que não está existindo. Se for para ficar tacando na minha cara isso aqui, você pega [a pulseira] e enfia... Não precisa ficar tacando na minha cara que você me deu isso aqui", disse ela, apontando para a pulseira do VIP.
Gabriela além de dar o anjo pra uma pessoa do outro grupo, também colocou Cowboy no monstro.