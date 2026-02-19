Babu Santana muda de quarto - Reprodução de vídeo

Babu Santana muda de quartoReprodução de vídeo

Publicado 19/02/2026 09:49

Rio - Após reclamar de Milena, Babu Santana arrumou as malas e decidiu mudar de quarto, na madrugada desta quinta-feira (19), durante a festa do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A atitude do ator surpreendeu Chaiany Andrade e Juliano Floss.

Ao chegar no quarto sonho do grande amor, Babu foi recebido por Solange Couto. "Você sabe que aqui tem banheiro, né?", destacou a atriz. "Sei. Quero ter o direito de arrumar a minha própria cama", disparou o Veterano.

Momentos depois, Babu explicou o motivo de sua mudança para Chaiany e Juliano. "Na hora de arrumar minhas coisas, minhas roupas sujas estavam juntas com as minhas roupas limpas. Eu quero estar em um lugar que eu tenho autonomia para arrumar minhas coisas e arrumar minha cama sem incomodar e ter arrumar briga que não precisa. Sacou?".

"Achei uma falta de respeito tremenda estar minhas roupas sujas junto com as minhas limpas, sendo que estava tudo organizado dentro do meu caos. Não estou querendo bater palma para maluco, na moral. Ai para evitar briga, temos outro QG", completou.

RACHOU...

Culpando a arrumação de Milena, Babu se muda do quarto de Ana Paula rumo ao de Solange.



Acredita mesmo que foi só isso? #BBB26 pic.twitter.com/hoY3WXM2df — (@Campbellbjj_) February 19, 2026



