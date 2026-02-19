’BBB 26’: Milena é barrada novamente da festa do líder Jonas Sulzbach - Reprodução de vídeo / X

Publicado 19/02/2026 07:44

Rio - Milena foi barrada novamente da festa do líder Jonas Sulzbach no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, nesta quarta-feira (18). A integrante do time deveria escrever em um caderno de 50 páginas a frase: "quero muito ir à festa do líder". No entanto, não conseguiu cumprir o desafio dessa vez e ficou de fora da curtição.

O líder da semana justificou a escolha. "Eu achei uma atitude muito ridícula essa semana de ter feito com o Alberto [Cowboy]... sujado roupa, cama. E eu achei uma atitude muito infantil e ridícula. Por isso vou escolher mais uma vez a Milena. Ainda mais que você é recordista. Você vai se divertir lá. Mas não é porque você pediu, é porque você merece".



Jonas relembrou o momento, na segunda (16), em que a sister assumiu que bagunçou e sujou os pertences de Cowboy depois da última Prova do Líder, na madrugada de sexta (14). Na ocasião, ela se arrependeu da atitude e chegou a arrumar e limpar no que havia mexido.

Milena rebateu a justificativa do modelo: "A cama não sujei, não. Obrigada. Eu sei, vou bater outro recorde ainda e vou escutar a minha música. Eu pedi, gente. Estou pedindo há uma semana". Diferente do que aconteceu na semana passada, a recreadora infantil não finalizou a prova corretamente, após 5 horas.

Um dummy conferiu o caderno e apontou erros nos acentos das frases. Logo depois, o "Big Boss" falou: "Milena, todos os acentos deveriam estar corretos. Desafio não concluído. Aguarde até o fim da festa". Em seguida, Milena caiu no choro e se sentou embaixo de um móvel. "Pelo menos eu terminei, tá? Só por causa dos acentos... Malditos acentos. O que adiantou eu fazer isso tudo?", desabafou.



No desafio anterior, Milena precisou colorir um desenho de Jonas, seguindo o gabarito. Ela concluiu a prova em cerca de 2 horas - a mais rápida até o momento - e pôde ir para a festa, na última quarta (11).