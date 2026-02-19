Vivi Wanderley deixa de seguir Juliano Floss após término e se revolta - Reprodução / Instagram

Vivi Wanderley deixa de seguir Juliano Floss após término e se revolta Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 14:08

Rio - Uma conversa dentro da casa do 'BBB26' acabou repercutindo fora do confinamento e gerou resposta pública de Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss. Durante um bate-papo, o dançarino comentou sobre procedimentos estéticos feitos por alguns participantes do reality. Em tom crítico, afirmou se sentir incomodado com mudanças físicas semelhantes entre os confinados e mencionou a ex-companheira ao abordar o tema.

fotogaleria

“Todo mundo com a mesma cara, a mesma boca. Tem uma menina aqui que parece muito a minha ex, ela me causa traumas, porque todo mundo fica parecido. Esse negócio da rinoplastia de deixar o nariz assim, isso me causa muita agonia”, disse Juliano.Na conversa, Chaiany reagiu com risos e afirmou já saber de quem ele falava. A sister sugeriu que a participante Jordana seria parecida com a ex do brother, embora Juliano não tenha citado nomes em nenhum momento.A fala ganhou repercussão nas redes sociais e chegou até Vivi Wanderley, que decidiu se manifestar nos comentários de uma publicação sobre o assunto no Instagram. “Traumas? Ai se eu abro minha boca… nunca gostou de coisas muito naturais”, escreveu a influenciadora, em tom irônico.Juliano Floss e Vivi Wanderley anunciaram o fim do relacionamento em 2023, após cerca de dois anos juntos. Na época, Vivi afirmou que o término ocorreu depois de o dançarino se envolver intimamente com outra mulher. Após a separação, Juliano virou alvo de indiretas em algumas músicas lançadas pela cantora.Meses depois, o influenciador assumiu relacionamento com Marina Sena, que chegou a declarar publicamente que compôs canções inspiradas nele. O assunto ganhou ainda mais repercussão porque Marina, Vivi e Juliano mantinham uma relação próxima durante o antigo namoro. Os três chegaram a viajar juntos pela Europa a convite de Anitta.Em setembro de 2024, Camyla Xavier, amiga íntima de Vivi, afirmou que a influenciadora teria chorado no colo de Marina pouco tempo antes do término do relacionamento com Juliano.