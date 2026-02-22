’BBB 26’: Chaiany vai para o paredão e Jordana conquista imunidade após ’Duelo de Risco’Reprodução / Instagram

Rio - O "Duelo de Risco" do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, colocou Chaiany no paredão e deu imunidade para Jordana, na noite deste sábado (21). A dinâmica iniciou após a brasiliense atender uma ligação do "Big Fone".
Na sala multiuso, Chaiany foi informada por Tadeu Schmidt que teria que escolher uma pessoa do seu "Paredão Perfeito" para duelar. No "Sincerinho" desta sexta (20), Chaiany apontou a berlinda dos sonhos com Maxiane, Marciele e Jordana.

Dessa maneira, a integrante do time Pipoca precisou escolher uma das três para participar do "Duelo". Chai, então, optou por Jordana. Durante a dinâmica, as duas ficaram na frente de duas caixas. A participante escolheu a Caixa 1, que estava escrito "Paredão".
Chaiany viu o que estava na caixa e teve um minuto para convencer Jordana a ficar com essa opção, ao invés da Caixa 2. Apesar de não saber o que tinha dentro das caixas, a advogada preferiu permanecer com a 2. Em seguida, ela pôde abrir a caixa e viu que estava escrito "Imunidade".
Mais cedo neste mesmo dia, a brasiliense venceu a Prova do Anjo e colocou Jordana no "Castigo do Monstro". A berlinda será definida neste domingo (22), após o "Fantástico". Na terça-feira  (24), um dos emparedados dará adeus ao reality e ao prêmio de mais de R$ 5 milhões.