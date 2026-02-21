Chaiany é o anjo da semana do ’BBB 26’ - Globo/Manoella Mello

Publicado 21/02/2026 17:17

Rio - Chaiany ganhou a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado (21) e poderá imunizar um brother ou sister na próxima formação do paredão. A participante chegou na etapa final da dinâmica acompanhada de Breno, Milena e Samira.

Amarrados pelos braços, todos os integrantes formaram um círculo na área externa e por meio de um sorteio feito por Jonas Sulzbach, líder da semana, cada brother indicou outro para sair da prova. O escolhido deveria excluir outra pessoa que estivesse conectado com ele. Foram eliminados Alberto Cowboy, Gabriela, Maxiane, Jordana, Marciele, Leandro, Ana Paula, Juliano Floss, Babu Santana e Solange Couto.

Os quatro últimos disputaram um quiz com 8 perguntas sobre eles. Quem somasse menos pontos vencia a Prova do Anjo. Milena terminou com 12 pontos, Breno fez 10, Samira conquistou 6 e Chaiany finalizou com somente 4.

A sister escolheu Jordana para o Castigo do Monstro. Ela precisa recolher os confetes espalhados e separar todos por cores dentro do tempo determinado pela produção. "Já que ela disse que é bem fácil, vamos ver se ela vai achar", justificou.