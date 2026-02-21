Chaiany é o anjo da semana do ’BBB 26’Globo/Manoella Mello
Chaiany é o novo Anjo do #BBB26! #RedeBBB pic.twitter.com/82dZb3Bcwz— Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2026
'BBB 26': Aos gritos, Alberto Cowboy discute com Gabriela
Estudante se irritou após eliminação da Prova do Anjo
Léo Santana agita festa do 'BBB 26' com hits
'Posturado e Calmo', 'Marquinha de Fita', 'Desliza' foram algumas das canções que integraram o setlist repleto de sucessos
'BBB 26': Samira arruma as malas e troca de quarto
Sister vai dividir o espaço com Ana Paula, Juliano e Milena
BBB 26: Dinâmica da semana tem Sincerinho, Big Fone e Duelo de Risco
Alberto Cowboy ainda poderá usar o poder especial que comprou
BBB 26: Jonas Sulzbach vence a prova do líder pela 3ª vez consecutiva
Gabriela se aborrece com Jonas e joga pulseira do VIP no chão
