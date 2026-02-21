Léo Santana agita festa do ’BBB 26’ com hits - Reprodução de vídeo / X

Publicado 21/02/2026 07:49

Rio - Léo Santana foi a grande atração da festa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, da noite desta sexta-feira (20). O momento também foi marcado por embates. O cantor agitou os participantes com um setlist repleto de sucessos, como "Posturado e Calmo", "Marquinha de Fita", "Desliza (Ólhinho do Corpinho)".

Os hits animaram os brothers, que cantaram e reproduziram as coreografias. Ainda no clima carnavalesco, os confinados subiram no trio elétrico e 'meteram dança' junto com cantor. GG, inclusive, apostou num look que valorizou os músculos, composto por camisa vermelha transparente coladinha, calça de alfaiataria e óculos escuros.

Embate

A festa também foi palco para embate, já na madrugada deste sábado (21). Os participantes receberam comida e aproximaram do balcão. Ana Paula Renault, então, reclamou que não conseguiu chegar perto dos quitutes, e protagonizou um atrito com Alberto Cowboy.

"Eu quero ver [a comida], porque vocês não dão licença", disparou a sister. Cowboy entregou alguma comida para ela, mas a jornalista rebateu: "Queria ter a oportunidade de chegar até o balcão [...]. Você não é o detentor da moral e dos bons costumes? O bem educado?".



"Pode chegar aí, o coronel está permitindo [...]. Do lado de lá você chega, viu?", disse o integrante do time Veteranos. "Obrigada pela explicação", retrucou Ana Paula. A discussão seguiu até o momento em que ela o chamou de "grosseiro", fazendo com que Cowboy se afastasse.

Após o embate, Ana Paula foi até Alberto, que estava ao lado do aliado, o Líder da Semana, e Jonas Sulzbach. "Eu estou indo dormir muito magoada com a grosseria que você me fez", disse a jornalista. "Eu não fiz grosseria não", retrucou o brother. Os dois continuaram o bate boca, com ela acusando-o e o brother se defendendo da suposta "grosseria".

Logo após, Ana Paula decidiu ir embora, mas disse: "Era só para falar que eu fiquei magoadíssima com você". "Me desculpa, Ana Paula", pediu Cowboy. Os dois se despediram. Quando ela se afastou, o brother falou sobre a situação com Jonas: "Ela veio aqui para falar que ficou magoada? Que falta de enredo".