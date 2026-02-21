Alberto Cowboy e Gabriela discutiram durante a Prova do Líder - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 21/02/2026 21:52

Rio - Após ser eliminada da Prova do Anjo do "BBB 26" por Alberto Cowboy, Gabriela se desentendeu com o brother neste sábado (21). A insatisfação da estudante com algumas atitudes do empresário e do grupo do qual eles fazem parte motivou a discussão.

"Qual é a desculpa dessa vez?", perguntou a sister. Eu não pensei direito", disse Alberto. "Cada hora é uma coisa. Vocês têm que assumir as coisas que vocês fazem. Vocês têm que parar de ficar querendo me manipular. Vocês têm que assumir, entendeu?", devolveu Gabriela. "Pense como quiser", afirmou ele.

A estudante afirmou que o aliado poderia ter escolhido Jordana, uma vez que na dinâmica o empresário deveria eliminar uma pessoa que estivesse amarrada com ele. "Eu estou falando para você: por estratégia de jogo, eu prefiro a Jordana. É questão de jogo, ali é um jogo. Você tem que parar com esse vitimismo", afirmou. "Eu não faço de vitimismo, não. Estou falando o que está acontecendo", pontuou Gabriela.