Babu Santana detonou Samira durante o Presente do Anjo - Reprodução de Vídeo/ X

Babu Santana detonou Samira durante o Presente do Anjo Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 22/02/2026 17:31

Rio - Durante o Presente do Anjo, Babu Santana não gostou de ouvir as explicações de Chaiany para imunizar Samira na formação do paredão na noite deste domingo (22). O ator criticou a sister na presença de Solange Couto e Gabriela.

fotogaleria

"Uma coisa que me irrita na Samira é que toda semana ela acha que é alvo. Ela tem que parar de achar que é o centro desse jogo… Isso me irrita muito. Eu, eu, eu… Ela começa toda frase com ‘eu’. Isso me irrita nela. Ela acabou de voltar do Paredão", disparou o veterano.



A atriz opinou sobre quem deveria ser protegido. "Quem é alvo da casa, não nosso mas da casa, é o Breno", afirmou. "Para eu honrar o que foi feito na Prova do Anjo, eu tenho que imunizar ele", disse Chaiany. Você tem que imunizar quem você quer. A turma de lá está com a maior vantagem de tempo no jogo", completou Babu.