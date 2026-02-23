Ana Paula vai às lágrimas ao falar sobre o pai após dicussão com Alberto - Reprodução de vídeo / TV Globo

23/02/2026

Rio - Ana Paula Renault e Alberto Cowboy discutiram, na madrugada desta segunda-feira (23), no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, depois da formação do paredão. O empresário provocou a Veterana enquanto ela brigava com Jonas Sulzbach na cozinha ao dizer que ela era "muito humana".

"Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai", disse ele, enquanto ia para o Quarto Sonho de Voar. Irritada, a jornalista foi atrás dele. "E você é tão bonzinho. Vem cá, se você falar do meu pai...", gritou a loira, que foi impedida por Milena e Samira de seguir atrás de Cowboy.



EITA! Ana Paula e Alberto Cowboy discutem de forma acalorada. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/MAKpIxjvfx — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2026

Juliano Floss alertou Ana. "Ana Paula, o prêmio. Volta, é o que ele quer. Não deixa, você é mais inteligente. Seu pai!", afirmou o dançarino. Ela, então, foi levada pelos para o Quarto Sonho da Eternidade. Contudo, no caminho, a jornalista encontrou o chapéu de Alberto e decidiu amassá-lo.

"Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por casa dele", esbravejou Ana.

Ana Paula pega chapéu de Alberto Cowboy depois de discussão com o brother. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/MD30dIjLuq — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2026

Ao ver a situação de seu chapéu, Alberto lamentou: "Isso aqui é palha. Para isso, tem remédio. Agora, para a desumanidade dela, não tem remédio, não".

No quarto, Ana foi às lágrimas e contou aos amigos que o pai, de 96 anos, estava com a saúde debilitada e por isso ela quase não entrou no programa. "No Réveillon, o meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: 'Eu não vou mais'. [...] Não tinha como eu entrar aqui, meu pai estava praticamente morto", desabafou a Veterana.