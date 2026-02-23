Pai de Ana Paula Renault grava vídeo e atualiza quadro de saúde depois de confusão no reality - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 12:35

Rio - O pai de Ana Paula Renault apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais da jornalista para tranquilizar o público após o nome dele ter sido citado em uma discussão dentro do "Big Brother Brasil 26". Aos 96 anos, Gerardo Henrique Machado Renault falou diretamente com a filha e demonstrou apoio à participação dela no reality.



Sentado à mesa de casa, Gerardo mandou um recado carinhoso para a confinada: “Oi, filhinha, tudo bem? Saudades são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito.”



Na legenda do vídeo, a equipe de Ana Paula explicou que o pai esteve internado no fim do ano passado e que, por esse motivo, a jornalista chegou a cogitar desistir do programa antes mesmo de entrar. Segundo o comunicado, a decisão de seguir no jogo partiu de um pedido do próprio Gerardo.

“Esse é um assunto delicado para a Ana, que sempre teve seu pai como um dos grandes amores da sua vida. Ana nunca usou esse tema como pauta ou possível vitimização. Ela sempre jogou limpo e nunca mencionou a família de ninguém, ao contrário de seus adversários”, diz o texto. A equipe também destacou que Gerardo passa bem e manifestou o desejo de que Ana Paula possa vê-lo no almoço do Anjo.





A discussão no reality



A situação veio à tona após um embate entre Ana Paula e Alberto Cowboy, logo depois da formação do paredão. Durante a troca de acusações, Cowboy afirmou que a jornalista poderia apertar o botão da desistência caso quisesse ver o pai, citado por ele como doente.



“Vai ficar falando do pai dos outros, bem-educado?”, reagiu Ana Paula.

“Eu citei seu pai, sim, mas falei da situação”, respondeu Cowboy, ao mencionar uma prova do Anjo na qual Milena teria cogitado desistir para que Ana Paula pudesse ver o familiar em um vídeo.



“Isso é golpe baixo. Não se fala de coisas externas em um jogo que não vale nada de externo”, rebateu a jornalista. “Você é a mais desumana aqui”, retrucou o empresário.



A discussão escalou, com troca de ofensas e clima tenso pela casa. Em determinado momento, Ana Paula avançou na direção do rival, que se trancou no quarto. Ela chegou a gritar do lado de fora: “Se você falar de novo do meu pai…”. A mineira foi contida por outros participantes, entre eles Milena, Samira e Juliano Floss, que pediu para ela lembrar do prêmio em jogo. Em meio à confusão, Ana Paula amassou o chapéu de Cowboy, gesto que rendeu novos comentários entre os colegas.



Depois, Cowboy admitiu aos aliados que mencionou o estado de saúde do pai da jornalista com a intenção de desestabilizá-la. “Eu tive que falar algo que a machuca, porque ela faz isso com a gente o tempo todo”, afirmou. Já em conversa no quarto, ele disse respeitar a dor alheia, mas reforçou que, para ele, tudo faz parte da dinâmica do jogo. “Se o pai está doente, num ponto desse, a pessoa pode pensar duas vezes antes de aceitar o convite. Ninguém obrigou ela a estar aqui. Isso é um jogo”, declarou.



Quem é Gerardo Renault



Pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault tem 96 anos e construiu carreira na política mineira. Ele atuou como deputado estadual por Minas Gerais e presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado, cargo para o qual foi eleito. Gerardo também é primo de Abgar de Castro Araújo Renault, membro da Academia Brasileira de Letras e ministro da Educação e Cultura no governo de Nereu Ramos.



Ana Paula é filha do segundo casamento de Gerardo, com Maria da Conceição Machado Renault, que morreu em um acidente de carro em 1998, quando a jornalista tinha 17 anos.