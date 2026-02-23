Ana Paula e Cowboy voltam a discutir no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Ana Paula e Cowboy voltam a discutir no 'BBB 26' Reprodução / TV Globo

Publicado 23/02/2026 13:33

Rio - A rivalidade entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltou a ganhar destaque no "Big Brother Brasil 26". Os dois veteranos protagonizaram mais um embate durante a manhã desta segunda-feira (23) após discutirem na madrugada.



O novo capítulo do conflito teve início durante uma ação de patrocinador. Na dinâmica, os participantes falaram sobre o que pretendem fazer com o prêmio de R$ 5,5 milhões caso vençam o reality. Ao expor seus planos, Ana Paula aproveitou para provocar o colega de confinamento.



“Diferente do que as pessoas falam, não me faço de vítima. Eu sou uma pessoa muito bem na minha pele, mas se estou aqui é para ganhar 5 milhões e meio mesmo, para gastar comigo! Entendeu, Alberto? É para mim, só para mim! Sem vitimismo”, disparou a jornalista.



A resposta de Cowboy veio em seguida. Segundo ele, a sister adota uma postura de vitimização. “Se faz de vítima sim. Sempre faz. Mais uma vez.”



Após o fim da dinâmica, a discussão seguiu para a cozinha da casa. Cowboy acusou Ana Paula de ter ofendido sua mãe ao chamá-lo de “filho da put*” durante o bate-boca. “Filha da put* tá xingando minha mãe! Continue xingando a minha mãe”, gritou o participante.



Ana Paula rebateu, minimizando a acusação. “Problematiza um palavrão mesmo, depois fala que a vítima sou eu.”



O desentendimento ainda se estendeu para a área externa do confinamento. A jornalista afirmou que o colega recorre a temas fora do jogo, como familiares, para atacá-la. “Você precisa usar meu pai e sua mãe para me atacar”, disse. Irritado, Cowboy ironizou a situação diante das câmeras. “Brasil, eu sou um mentiroso. Essa mulher é a melhor pessoa do mundo, ela é humana pra caralho.”

Assista:

BARRACO! Ana Paula e Cowboy brigam feio após o Brother falar que Ana xingou sua mãe. #BBB26 pic.twitter.com/ecRWHtTteo — Central Reality (@centralreality) February 23, 2026