Rio - Jordana recordou o namoro com o filho de Amado Batista em conversa com Maxiane e Marciele no quarto Sonho de Voar, do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta terça-feira (24). A advogada surpreendeu as participantes com a revelação após ouvir a influenciadora cantarolar uma música do artista. "Ele já foi meu sogro", disse a sister. 
"Mentira! Amado Batista foi seu sogro. Eu estou passada que estou cantando o ex-sogro de Jordana", reagiu Maxiane. Jordana, então, lembrou uma experiência luxuosa que teve na época. "É, a primeira vez que eu andei de jatinho e tudo, foi no jatinho de Amado Batista", relatou. 
Marciele perguntou se era o namorado que ela teve em Goiânia. Jordana confirmou. "Foi o boy que me tirou do relacionamento tóxico, mas também não valia nada, tá? A primeira vez que falaram de Amado Batista eu [fiquei] caladinha, só me segurando", destacou. 
A advogada contou que conheceu o filho do cantor através de uma amiga. "Quando eu morava em Goiânia, uma amiga minha de escola, de criança, ela é afilhada do Amado Batista. O pai dela é irmão do Amado Batista. A gente cresceu juntas e tal, aí fui na casa dele... Aí foi um casinho assim, muito tempo". 
Jordana, então, criticou o ex. "Não vale uma pipoca furada, mas ele é diveridíssimo. A gente se divertiu muito. Palhaço, fazia a gente rir. Foi bom porque eu saí do outro relacionamento". 
 