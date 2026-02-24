Jordana faz revelação sobre Amado BatistaReprodução de vídeo
February 24, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Jordana faz revelação sobre Amado BatistaReprodução de vídeo
February 24, 2026
BBB 26: Jordana faz revelação sobre Amado Batista: 'Foi meu sogro'
Maxiane e Marciele se surpreenderam ao saber que advogada viveu um relacionamento com o filho do artista
'BBB 26': 'Sincerão' é marcado por acusações e brigas
Participantes montaram régua de prioridades durante a dinâmica, na noite desta segunda-feira (23)
Mulher de Alberto Cowboy, do 'BBB 26', relata ameaças à família e desabafa: 'Inaceitável'
Priscilla Monroy informou que tomará as 'medidas judiciais cabíveis' em relação ao caso
Alberto Cowboy detona Ana Paula Renault no 'BBB 26': 'Vazia'
Empresário discutiu com a veterana nesta segunda-feira (23)
'BBB 26': Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltam a trocar acusações
Embate entre os participantes ganhou novas polêmicas na manhã desta segunda-feira (23)
Depois de confusão no 'BBB 26', pai de Ana Paula Renault fala pela primeira vez e manda recado à filha
Gerardo atualizou seu estado de saúde; assista