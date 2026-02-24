’BBB 26’: ’Sincerão’ é marcado por troca de acusações e brigasReprodução de vídeo / X
O anjo da semana - que também está emparedada - teve um minuto para justificar as escolhas. A brasiliense tirou dúvidas, dando a entender que não tinha entendido a dinâmica. No entanto, explicou: "Milena porque sai da linha. A pessoa pode estar chorando, 'morrendo', ela continua falando, não está nem aí".
Ana Paula Renault x Maxiane
O crescimento da Milena no jogo é muito nítido. Pra quem não acompanha 24h: ela é extremamente observadora, conecta pontos, tem leitura social afiada e lembre de tudo, ela sustenta. Milena é, com tranquilidade, uma das melhores jogadoras dessa edição.— Bruce (@BruceLarrat) February 24, 2026
Ana Paula Renault e Maxiane também protagonizaram um embate devido comentários feitos pela jornalista, criticando a maquiagem da rival. "Gente, agora eu tenho que achar maquiagem roxa bonita", disse a integrante do time Veteranos.
A influenciadora digital retrucou. "Uma coisa é respeitar e outra zombar. Você não respeita as pessoas aqui. Você se achar melhor que os outros, mas não é. E vem aqui me comparando com outra mulher, zombando da minha profissão. Você deveria ter vergonha na cara e você não tem".
"Não é da sua paleta de cor. Por causa da sua sombra roxa? A Manu Gavassi fez história e fazia maquiagens coloridas. Você tem um livrinho com anotações de 'BBBs' antigos", ironizou Ana Paula. "Você é baixa. Você faz jogo baixo. Por isso que eu falo: você é desumana", disparou Maxiane. "A última pessoa que falou isso não está aqui para contar história", disse a jornalista.
Podem falar o que quiser da Maxiane, mas aqui ela SURROU a Ana Paula em argumentos.#ForaMilena | #BBB26— Sam (@falatusam) February 24, 2026
Em seguida, falou sobre a advogada. "Jordana aconteceu a mesma coisa. Apesar dela não estar nesse combinado, era uma prioridade minha aqui. Tentei, inclusive, salvar de um paredão. E depois tivemos uma briga e uma coisa que ela falou no bebedouro foi: 'Deve ter doído o Marcelinho ter saído'. Sim, doeu muito. E foi pela rasteira e facada que as três deram".
breno dando vômito pra maxiane, marciele e jordana por causa da falsidade delas e ainda defendeu ana paula do cowboy falando que é inadmissível trazer coisas de fora meio que ele cravou a vaga no top 7 gente lamento #BBB26— karollzinha ✮ (@taygodswiift) February 24, 2026
