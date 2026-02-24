’BBB 26’: ’Sincerão’ é marcado por troca de acusações e brigas - Reprodução de vídeo / X

Publicado 24/02/2026 07:59 | Atualizado 24/02/2026 08:30

Rio - O "Sincerão" do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi marcado por acusações e brigas, inclusive de ex-aliados, na noite desta segunda-feira (23). Durante a dinâmica, os participantes precisaram montar uma régua de prioridades, com quem mais e menos gostam no jogo.

Milena x Chaiany x Gabriela

Chaiany definiu suas prioridades, seguindo essa ordem: Gabriela, Babu Santana, Solange Couto, Leandro Boneco, Juliano Floss, Breno, Alberto Cowboy, Jordana, Maxiane e Marciele. "Quem não entrou na sua régua de prioridades?", perguntou o apresentador, Tadeu Schmidt. Ela, então, citou as ex-aliadas, Samira, Ana Paula Renault e Milena, além de Jonas Sulzbach.



O anjo da semana - que também está emparedada - teve um minuto para justificar as escolhas. A brasiliense tirou dúvidas, dando a entender que não tinha entendido a dinâmica. No entanto, explicou: "Milena porque sai da linha. A pessoa pode estar chorando, 'morrendo', ela continua falando, não está nem aí".

"Ana Paula porque ontem, ao invés de me entender, só ficou falando que eu ia sofrer consequências. Sendo que o cordão foi algo que dormi com você falando comigo sobre medo de paredão. E aí, dormi pensando em você, acordei e falei: 'Samira, é seu'. Fui para o Anjo, não sabia, não lembrava de dinâmica. [...] Foi um negócio mal resolvido. E o Jonas não é nada. Não tenho nada com ele. Eu entendi errado e tenho que justificar", disse Chaiany.

Depois de receber o "vômito", Milena rebateu, acusando a ex-aliada de "falsidade". "Falsa. Isso aqui não me surpreende. Mas vocês duas (Ana Paula e Samira), com certeza, foram surpreendidas". Gabriela saiu em defesa da amiga. A recreadora infantil não ouviu calada:

"Não se mete que a conversa não está com você. A conversa está com Ana Paula, Samira e com a 'falsa'. Eu acho que ela é falsa e ponto. Você pode achar o que quiser. Está com você a conversa?", disse a integrante do time Pipoca. "Por que ela é falsa? Eu estou aqui para perguntar. Eu falo o quanto eu quiser. Você não manda em mim. Se eu quiser falar, vou falar", falou a paulista.

Ana Paula Renault e Maxiane também protagonizaram um embate devido comentários feitos pela jornalista, criticando a maquiagem da rival. "Gente, agora eu tenho que achar maquiagem roxa bonita", disse a integrante do time Veteranos.



A influenciadora digital retrucou. "Uma coisa é respeitar e outra zombar. Você não respeita as pessoas aqui. Você se achar melhor que os outros, mas não é. E vem aqui me comparando com outra mulher, zombando da minha profissão. Você deveria ter vergonha na cara e você não tem".



Ana Paula Renault e Maxiane também protagonizaram um embate devido comentários feitos pela jornalista, criticando a maquiagem da rival. "Gente, agora eu tenho que achar maquiagem roxa bonita", disse a integrante do time Veteranos.

A influenciadora digital retrucou. "Uma coisa é respeitar e outra zombar. Você não respeita as pessoas aqui. Você se achar melhor que os outros, mas não é. E vem aqui me comparando com outra mulher, zombando da minha profissão. Você deveria ter vergonha na cara e você não tem".

"Não é da sua paleta de cor. Por causa da sua sombra roxa? A Manu Gavassi fez história e fazia maquiagens coloridas. Você tem um livrinho com anotações de 'BBBs' antigos", ironizou Ana Paula. "Você é baixa. Você faz jogo baixo. Por isso que eu falo: você é desumana", disparou Maxiane. "A última pessoa que falou isso não está aqui para contar história", disse a jornalista.

Breno x Marciele x Maxiane x Jornada

Breno não colocou a ex-aliadas como 'prioridade', consequentemente dando 'vômito para elas'. Ele justificou a escolha, alegando que recebeu uma "rasteira" de Maxiane, Marciele e Jordana. "Max e Marciele estão aí porque eram minhas prioridades. São pessoas que eu falei que não ia soltar a mão, e realmente não soltei. Mas em uma situação de jogo, depois da gente combinar estratégias e falar que estaríamos juntos [....] elas colocaram como prioridade o grupo que estavam, e não a mim. Eu jamais faria isso [...] Fui decepcionado com essa rasteira".



Em seguida, falou sobre a advogada. "Jordana aconteceu a mesma coisa. Apesar dela não estar nesse combinado, era uma prioridade minha aqui. Tentei, inclusive, salvar de um paredão. E depois tivemos uma briga e uma coisa que ela falou no bebedouro foi: 'Deve ter doído o Marcelinho ter saído'. Sim, doeu muito. E foi pela rasteira e facada que as três deram".