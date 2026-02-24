Rio - Juliano Floss sofreu acidente e precisou receber atendimento médico no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta terça-feira (24). O influenciador digital machucou o dedo enquanto cortava rapadura e passou mal quando viu o sangue. A situação não foi grave e ele está bem.
O acidente aconteceu enquanto ele conversava com Ana Paula Renault e Milena na cozinha. Quando viu o sangue, precisou segurar na mesa para não desmaiar. Ele recebeu ajuda das sisters, que tentaram improvisar um curativo no banheiro. Logo após, foi chamado às pressas no confessionário, onde recebeu os cuidados necessários, incluindo pontos no ferimento.
Ao retornar para a casa mais vigiada do Brasil, deu detalhes para Ana Paula, Milena e Samira. "Vou ficar umas 12 horinhas com ele [dedo] assim. [...] Fazia tempo que não via um ponto. Mas eles anestesiaram. Foram super cuidadosos", disse o integrante do time Camarote.
Em outro momento, durante conversa com as mesmas sisters e Chaiany, ele falou sobre o ocorrido, incluindo quando quase desmaiou ao ver sangue. "Eu não sabia que eu ficava branco assim. Eu não posso olhar corte, não. Está feio. [...] Eu fui muito animal".
