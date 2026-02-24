Dilsinho vai se apresentar na casa do BBB 26 - Divulgação

Publicado 24/02/2026 19:31

Rio - O cantor Dilsinho será o responsável por comandar a festa que acontecerá na sexta-feira (27) na casa do "Big Brother Brasil 26". Entre as músicas que compõem o setlist estão "Refém", "Diferentão" e "Péssimo Negócio".

"Eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, cantar em uma festa do BBB! Sei o quanto esse momento é esperado por quem está lá dentro. É uma pausa no jogo, uma chance de extravasar e esquecer um pouco da pressão. Então estou preparando um show exclusivo, com muita energia e muito pagode, para agitar a casa inteira. Espero que seja uma noite inesquecível para eles e para quem estiver assistindo também!", adianta Dilsinho.

Com cenografia imersiva em LED, os brothers poderão se divertir em jogos como pinball e basquete, além de registrar momentos em uma câmera de slow motion. Os participantes ainda terão a chance de liberar outras ativações como sorvete, câmera instantânea e pedidos de música para o DJ. Já o figurino contará com peças elegantes e glamourosas.