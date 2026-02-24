Dilsinho vai se apresentar na casa do BBB 26Divulgação
Dilsinho leva pagode ao 'BBB 26' na festa de sexta-feira
Cantor vai animar os brothers da casa mais vigiada do país
'BBB 26': Babu decreta fim da aliança com Juliano
'Não quero mais trocar ideia de jogo com a galera', afirmou o veterano
Juliano Floss sofre acidente e recebe atendimento médico no 'BBB 26'
Influenciador digital cortou o dedo e quase desmaiou quando viu sangue, na madrugada desta terça-feira (24)
BBB 26: Jordana faz revelação sobre Amado Batista: 'Foi meu sogro'
Maxiane e Marciele se surpreenderam ao saber que advogada viveu um relacionamento com o filho do artista
'BBB 26': 'Sincerão' é marcado por acusações e brigas
Participantes montaram régua de prioridades durante a dinâmica, na noite desta segunda-feira (23)
Mulher de Alberto Cowboy, do 'BBB 26', relata ameaças à família e desabafa: 'Inaceitável'
Priscilla Monroy informou que tomará as 'medidas judiciais cabíveis' em relação ao caso
